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Доля внеплановых проверок у Свердловского Роспотребнадзора в I полугодии превысила 78%

17 август 2017 (15:06)

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. За I полугодие 2017 года инспекторы Роспотребнадзора провели в Свердловской области 2 тыс. 946 проверок, из которых 2 тыс. 315 (78,6%) были внеплановыми.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 тыс. 252 внеплановых проверки инспекторы провели в рамках контроля исполнения ранее выданных предписаний, 827 — по поручениям правительства РФ, 65 — по требованию прокуратуры, 79 — на основании заявлений о нарушении прав потребителей и 58 — на основании заявлений граждан о возникновении угрозы причинения и причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Также за январь-июнь 2017 года специалисты ведомства провели 1 тыс. 270 административных расследований, 494 расследования инфекционных и профессиональных заболеваний, 11 проверок в отношении органов местного самоуправления.

За одну проверку специалисты в среднем выявляли 19,7 нарушений, это на 13% больше, чем годом ранее. Всего за отчетный период Роспотребнадзор зафиксировал 51 тыс. 740 нарушений (рост на 12,4% в годовом выражении). Нарушителями оказались практически три четверти (73,5%) хозяйствующих субъектов, на которых проводились проверки.

Общая сумма штрафов по выявленным нарушениям составила 78,9 млн руб.

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