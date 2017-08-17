Новости дня
Доля внеплановых проверок у Свердловского Роспотребнадзора в I полугодии превысила 78%
17 август 2017 (15:06)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. За I полугодие 2017 года инспекторы Роспотребнадзора провели в Свердловской области 2 тыс. 946 проверок, из которых 2 тыс. 315 (78,6%) были внеплановыми.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 тыс. 252 внеплановых проверки инспекторы провели в рамках контроля исполнения ранее выданных предписаний, 827 — по поручениям правительства РФ, 65 — по требованию прокуратуры, 79 — на основании заявлений о нарушении прав потребителей и 58 — на основании заявлений граждан о возникновении угрозы причинения и причинения вреда жизни, здоровью граждан.
Также за январь-июнь 2017 года специалисты ведомства провели 1 тыс. 270 административных расследований, 494 расследования инфекционных и профессиональных заболеваний, 11 проверок в отношении органов местного самоуправления.
За одну проверку специалисты в среднем выявляли 19,7 нарушений, это на 13% больше, чем годом ранее. Всего за отчетный период Роспотребнадзор зафиксировал 51 тыс. 740 нарушений (рост на 12,4% в годовом выражении). Нарушителями оказались практически три четверти (73,5%) хозяйствующих субъектов, на которых проводились проверки.
Общая сумма штрафов по выявленным нарушениям составила 78,9 млн руб.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 1 тыс. 252 внеплановых проверки инспекторы провели в рамках контроля исполнения ранее выданных предписаний, 827 — по поручениям правительства РФ, 65 — по требованию прокуратуры, 79 — на основании заявлений о нарушении прав потребителей и 58 — на основании заявлений граждан о возникновении угрозы причинения и причинения вреда жизни, здоровью граждан.
Также за январь-июнь 2017 года специалисты ведомства провели 1 тыс. 270 административных расследований, 494 расследования инфекционных и профессиональных заболеваний, 11 проверок в отношении органов местного самоуправления.
За одну проверку специалисты в среднем выявляли 19,7 нарушений, это на 13% больше, чем годом ранее. Всего за отчетный период Роспотребнадзор зафиксировал 51 тыс. 740 нарушений (рост на 12,4% в годовом выражении). Нарушителями оказались практически три четверти (73,5%) хозяйствующих субъектов, на которых проводились проверки.
Общая сумма штрафов по выявленным нарушениям составила 78,9 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Доля внеплановых проверок бизнеса в России увеличилась до 75%
- За I квартал на Среднем Урале изъяли из оборота товаров легкой промышленности на 561 тыс. рублей
- За неделю Уральское управление госавтонадзора выписало штрафов на 830,9 тыс. рублей
- За 9 месяцев 2014 года управлением Роспотребнадзора по Свердловской области наложено 80 млн рублей штрафов
- Наиболее часто проверки хозяйствующих субъектов Свердловской области инициируют МЧС РФ и Роспотребнадзор
Loading...