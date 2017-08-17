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В Екатеринбурге признана банкротом компания «СтройАльянс»
17 август 2017 (14:11)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «СтройАльянс» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «СтройАльянс» в январе 2017 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 60 млн 634 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «СтройАльянс» в январе 2017 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 60 млн 634 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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