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Бригада шахты «Ерунаковская-VIII» ЕВРАЗа с начала года добыла 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Бригада очистного участка № 1 шахты «Ерунаковская-VIII» (находится под управлением Распадской угольной компании) под руководством Александра Ляне и Максима Даньшова с начала года добыла 1 млн т угля. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



С производственным достижением шахтеров поздравили руководители Распадской угольной компании.



«Первый в этом году миллион тонн угля шахтеры подняли из комплексно-механизированной лавы 48-5. Выемочный участок оснащен современным очистным оборудованием производства Польши. Отработку запасов шахтеры бригады Ляне ведут в сложных горно-геологических условиях при повышенной газообильности пласта. Безопасность угледобычи обеспечивается надежной работой газоотсасывающей установки в комплексе с системами пылеподавления, орошения воздуха и аэрогазового контроля в шахте», — говорится в сообщении.



К настоящему времени лава 48-5 отработана примерно наполовину, ее запасы составляют 2 млн 210 тыс. т угля. В августе шахтеры планируют выдать на-гора 230 тыс. т ценного сырья, а уже в сентябре выйти на ежемесячные объемы добычи 270 тыс. т.



«Шахта «Ерунаковская-VIII» введена в эксплуатацию в феврале 2013 года и считается одним из самых высокотехнологичных угледобывающих предприятий в России. На предприятии ведется промышленная добыча коксующегося угля ценной марки ГЖ, востребованной в России и за рубежом. После обогащения на Центральных обогатительных фабриках «Кузнецкая» и «Абашевская» угольный концентрат отгружается на металлургические предприятия ЕВРАЗа, а также на экспорт», — сообщили в ЕВРАЗе.



Шахта «Ерунаковская-VIII» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ОАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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