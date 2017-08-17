Дайджест
Россия запустила в космос военный спутник
17 август 2017 (13:09)
Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, на орбиту должен выйти космический аппарат военного назначения.
Сообщается, что головная часть ракеты со спутником штатно отделилась в расчетное время, выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-М» займет несколько часов.
Общее руководство пуском осуществлял командующий Космическими войсками, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.
Сообщается, что головная часть ракеты со спутником штатно отделилась в расчетное время, выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-М» займет несколько часов.
Общее руководство пуском осуществлял командующий Космическими войсками, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.
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