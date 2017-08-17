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Россия запустила в космос военный спутник

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, на орбиту должен выйти космический аппарат военного назначения.



Сообщается, что головная часть ракеты со спутником штатно отделилась в расчетное время, выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-М» займет несколько часов.



Общее руководство пуском осуществлял командующий Космическими войсками, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.

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