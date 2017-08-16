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Типичную квартиру в Екатеринбурге можно обменять на 22 кв. метра в Москве

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Аналитики портала «Мир квартир» посчитали, сколько квадратных метров жилья в Москве смогут купить жители регионов, продав собственное жилье в своем городе.



По доступности московских метров Екатеринбург занял в рейтинге 8 место. Жители уральской столицы в обмен на родные метры смогут приобрести всего 22 кв. м. в Первопрестольной. При этом типичная квартира в Екатеринбурге оценивается экспертами в 4 млн 159 тыс. руб.



«Средняя цена квадратного метра в Москве, не считая элитной недвижимости, составляет, по данным портала недвижимости, 192 тыс. 302 руб. Разделив на эту цену среднюю стоимость квартиры в каждом городе, можно выяснить, сколько квадратных метров смогут купить жители других регионов», — говорится в сообщении.



«На самом деле, наши расчеты довольно схематичны, и в реальности комнату в Москве можно купить дешевле, так как ее «квадрат» котируется ниже квартирного. Средняя цена комнаты, по данным портала, составляет 2,8 млн руб., но ближе к окраинам мегаполиса или за МКАД цена снижается до 1,5 млн руб. А если человеку из региона нужна именно столичная прописка, а расположение не очень важно, то можно купить и целую квартиру», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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