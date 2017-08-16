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В Нижнем Тагиле суд взыскал с Центра лечения ожирения 80 тыс. рублей за сломанную ногу клиентки

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила взыскал с Центра профилактики и лечения ожирения компенсацию в размере 80 тыс. руб. за сломанную ногу клиентки. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Жительница Нижнего Тагила обратилась в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью. В январе 2016 года по окончании консультации в Центре профилактики и лечения ожирения женщина отправилась домой, но, поскользнувшись на крыльце учреждения, упала и получила травму. Передвигаться самостоятельно она не смогла. Как позже выяснилось в больнице, у нее оказалась сломана нога, потребовалась операция.



На лечение и восстановление ушло несколько месяцев. Оправившись от травмы, гражданка обратилась в суд. Истец указала, что в день получения травмы шел снег, а на крыльце, облицованном кафелем, не было ни ковриков, ни песочной посыпки. По ее мнению, компенсировать расходы на лечение, утраченный заработок и моральный вред ей должен Центр профилактики и лечения ожирения, так как именно эта организация арендует помещение, на крыльце которого она упала.



По словам истца, на лечение и реабилитацию она потратила около 20 тыс. руб., также понесла убытки в размере 110 тыс. руб. из-за вынужденной нетрудоспособности. Правда, в суде женщина не смогла документально подтвердить эти суммы. Выяснилось, что официального дохода истец не имеет, а чеки на лекарства и костыли не сохранились.



Ответчик с иском не согласился, пояснив, что крыльцо действительно не было покрыто ковриками и не имело поручней, но регулярно очищалось от снега. Кроме того, консультативный центр является лишь арендатором помещения и не вправе вносить конструктивные изменения в здание, поэтому нести ответственность за травму должен собственник здания.



Собственник здания суду пояснил, что не может быть ответчиком по иску, так как на период срока аренды не несет ответственность за деятельность арендаторов.



В итоге суд частично удовлетворил требования истца: взыскал с Центра профилактики и лечения ожирения 80 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, 231 руб. — возмещения судебных расходов. Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в вышестоящей инстанции.



Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

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