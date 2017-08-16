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Сумма начисленных свердловчанам имущественных налогов за год выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Общая сумма имущественных налогов, начисленная жителям Среднего Урала за 2016 год, составила 5,4 млрд руб. Об этом в ходе брифинга в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Лидия Исаева.



По ее словам, по сравнению с 2015 отчетным годом, сумма начислений выросла почти на 12%. В первую очередь такой значительный рост объясняется применением к инвентаризационной стоимости недвижимости граждан коэффициента-дефлятора в 1,329 при расчете налоговой базы. В прошлом году аналогичный коэффициент составлял 1,147.



Напомним, налог на имущество физических лиц относится к местным, то есть ставку налогообложения в этом случае определяют муниципалитеты. В Екатеринбурге она различается в зависимости от инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. Для имущества стоимостью до 300 тыс. руб. включительно ставка составит 0,1%, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. включительно — 0,25%, свыше 500 тыс. руб. — 2,5 тыс. руб. плюс 1% от суммы свыше 500 тыс. руб. При применении коэффициента-дефлятора объект недвижимости может перейти из одной категории в другую и сумма начисленного налога, соответственно, увеличится в разы.



Кроме того, в этом году свердловчане могут увидеть в квитанциях перерасчеты по имущественным налогам за 2014 и 2015 годы. В этом случае оплачивать полностью начисленную сумму не нужно, а только разницу с той суммой, которая была указана в прошлогодних квитанциях, объясняют в ФНС.

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