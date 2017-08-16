Новости дня
В Екатеринбурге энергетики на месяц закроют движение транспорта на участке улицы Колмогорова
16 август 2017 (13:32)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В Екатеринбурге ООО «Урал Инжиниринг» закроет движение автотранспорта по улице Колмогорова от Толедова до Бебеля, 17. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
Ограничения, связанные с производством ремонтных работ на тепломагистрали, продлятся с 20 августа по 25 сентября 2017 года.
Ограничения, связанные с производством ремонтных работ на тепломагистрали, продлятся с 20 августа по 25 сентября 2017 года.
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