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В Екатеринбурге энергетики на месяц закроют движение транспорта на участке улицы Колмогорова

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В Екатеринбурге ООО «Урал Инжиниринг» закроет движение автотранспорта по улице Колмогорова от Толедова до Бебеля, 17. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Ограничения, связанные с производством ремонтных работ на тепломагистрали, продлятся с 20 августа по 25 сентября 2017 года.

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