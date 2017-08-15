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За I полугодие в УрФО продажи грузовиков выросли на 49%

УрБК, Москва, 15.08.2017. По итогам I полугодия 2017 года в Уральском федеральном округе было продано 4 тыс. 308 грузовых автомобилей, что на 49,1% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



Всего по России за указанный период было реализовано 30 тыс. 919 новых грузовых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи грузовиков в стране выросли на 45,1%.



Самым крупным рынком сбыта грузовых автомобилей в России является рынок Центрального федерального округа. В I полугодии здесь было продано 10 тыс. 190 грузовиков, на 66,3% больше, чем годом ранее. Еще 6 тыс. 126 грузовых машин за тот же период было реализовано на рынке Приволжского округа (+43,7%). Уральский федеральный округ стал третьим по величине продаж грузовых автомобилей.



Наихудшие результаты были зафиксированы на рынке Дальнего Востока (1 тыс. 211 ед., -15,1%) и в Северо-Кавказском округе (632 шт., +22%).

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