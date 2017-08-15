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ФАС заявила о готовности судиться с операторами ради отмены роуминга в России
15 август 2017 (17:34)
УрБК, Москва, 15.08.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о готовности судиться с операторами связи ради отмены роуминга в стране. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление замглавы антимонопольного ведомства Анатолия Голомолзина.
По его словам, согласно статистике ФАС выигрывает не менее 85% дел в суде.
«Сотовые операторы знают возможности ФАС, многие из них часто обращаются в ФАС в качестве заявителей по делам о нарушении антимонопольного законодательства. Мы готовы посостязаться в любой инстанции. Полагаем, что проблема внутрисетевого роуминга и национального роуминга (снижение тарифов до экономически обоснованных, — прим. ред.) должна быть решена», — сказал он.
Представитель ведомства также добавил, что пока ФАС не располагает информацией об обращении «МегаФона» в суд по предупреждению о необходимости отмены внутрисетевого роуминга.
По его словам, согласно статистике ФАС выигрывает не менее 85% дел в суде.
«Сотовые операторы знают возможности ФАС, многие из них часто обращаются в ФАС в качестве заявителей по делам о нарушении антимонопольного законодательства. Мы готовы посостязаться в любой инстанции. Полагаем, что проблема внутрисетевого роуминга и национального роуминга (снижение тарифов до экономически обоснованных, — прим. ред.) должна быть решена», — сказал он.
Представитель ведомства также добавил, что пока ФАС не располагает информацией об обращении «МегаФона» в суд по предупреждению о необходимости отмены внутрисетевого роуминга.
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