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ФАС заявила о готовности судиться с операторами ради отмены роуминга в России

УрБК, Москва, 15.08.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о готовности судиться с операторами связи ради отмены роуминга в стране. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление замглавы антимонопольного ведомства Анатолия Голомолзина.



По его словам, согласно статистике ФАС выигрывает не менее 85% дел в суде.



«Сотовые операторы знают возможности ФАС, многие из них часто обращаются в ФАС в качестве заявителей по делам о нарушении антимонопольного законодательства. Мы готовы посостязаться в любой инстанции. Полагаем, что проблема внутрисетевого роуминга и национального роуминга (снижение тарифов до экономически обоснованных, — прим. ред.) должна быть решена», — сказал он.



Представитель ведомства также добавил, что пока ФАС не располагает информацией об обращении «МегаФона» в суд по предупреждению о необходимости отмены внутрисетевого роуминга.

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