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Ромир: В июле средний уровень цен увеличился в 5 раз

УрБК, Москва, 15.08.2017. В июле 2017 года дефлятор, который отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги, показал рост в 5 раз. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга «Ромир».



Напомним, основой для расчета этого показателя являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.



В июле дефлятор продемонстрировал пятикратный рост по сравнению с предыдущим месяцем — с 0,3% до 1,5%. Причиной такого скачка оказались выросшие на 3,6% тарифы на услуги ЖКХ.



«Если бы россиянам не удалось сэкономить на покупке повседневных товаров (-0,5% к июню), возможно, рост дефлятора был бы еще выше. Экономия на товарах стала возможной благодаря сезонному снижению цен на фрукты и овощи, а также продолжающейся стратегии интенсивного шопинга», — говорится в сообщении.

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