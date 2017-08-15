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ВЦИОМ: Треть россиян не имеет сбережений

УрБК, Москва, 15.08.2017. Треть россиян (33%) на сегодняшний день не имеет сбережений. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



При этом традиционной валютой для хранения денег у россиян остается национальная. 63% опрошенных выбирают для этих целей рубли. 5% респондентов хранят деньги в долл. США, 3% — в евро, в других валютах — 1%.



Относительно прогноза по уровню курса национальной валюты, согласно данным опроса, респонденты продолжают придерживаться негативного сценария. В трехмесячной перспективе ожидается, что долл. США будет стоить 64 руб. (59% опрошенных), через год — 65 руб. (46%).



Интерес к ситуации на валютном рынке высок: за изменением курса американской валюты следит 61% граждан, в том числе 19% — регулярно, 42% — время от времени.



«Россияне стали активнее делать сбережения и внимательнее следить за курсом рубля, ожидая его умеренной коррекции «вниз». В целом это означает, что домохозяйства чувствуют себя достаточно уверенно, признаки острого неблагополучия отсутствуют», — ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

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