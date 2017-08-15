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Среднеуральская ГРЭС не смогла обеспечить жителей Екатеринбурга горячей водой
15 август 2017 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. В Екатеринбурге жители некоторых микрорайонов по-прежнему остаются без горячей воды из-за того, что Среднеуральская ГРЭС не выдерживает заданную нагрузку. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».
Напомним, в настоящее время Ново-Свердловская ТЭЦ находится на плановом ремонте. Из-за этого с 12 августа без ГВС остаются жители Паркового, Комсомольского, Пионерского микрорайона, Синих Камней, а также Березовского.
«Для покрытия дефицита подпитки от Ново-Свердловской ТЭЦ и обеспечения ГВС потребителей от Среднеуральской ГРЭС с 14.08 станция должна обеспечивать подпитку до 4 800 тонн/час во всем диапазоне нагрузок в соответствии с указанием диспетчера. В течение 14-15 августа СУГРЭС систематически не выдерживает параметры, заданные диспетчером АО «ЕТК», по расходу теплоносителя и его температуре», — отмечают в пресс-службе представителя «Екатеринбургской теплосетевой компании» («ЕТК»).
Из-за дефицита воды и снижения параметров введено частичное ограничение потребителей в центре города, Верх-Исетском районе, а также у жителей верхних этажей в других районах.
В СУГРЭС обещают выйти на заданные параметры сегодня к 22.00, сообщают в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».
Отметим, что накануне из-за аварийного ремонта бойлера на Среднеуральской ГРЭС в Екатеринбурге ограничили горячее водоснабжение в домах Верх-Исетского района, центра и Сортировки. Водоснабжение обещали восстановить к вечеру 14 августа.
Напомним, в настоящее время Ново-Свердловская ТЭЦ находится на плановом ремонте. Из-за этого с 12 августа без ГВС остаются жители Паркового, Комсомольского, Пионерского микрорайона, Синих Камней, а также Березовского.
«Для покрытия дефицита подпитки от Ново-Свердловской ТЭЦ и обеспечения ГВС потребителей от Среднеуральской ГРЭС с 14.08 станция должна обеспечивать подпитку до 4 800 тонн/час во всем диапазоне нагрузок в соответствии с указанием диспетчера. В течение 14-15 августа СУГРЭС систематически не выдерживает параметры, заданные диспетчером АО «ЕТК», по расходу теплоносителя и его температуре», — отмечают в пресс-службе представителя «Екатеринбургской теплосетевой компании» («ЕТК»).
Из-за дефицита воды и снижения параметров введено частичное ограничение потребителей в центре города, Верх-Исетском районе, а также у жителей верхних этажей в других районах.
В СУГРЭС обещают выйти на заданные параметры сегодня к 22.00, сообщают в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».
Отметим, что накануне из-за аварийного ремонта бойлера на Среднеуральской ГРЭС в Екатеринбурге ограничили горячее водоснабжение в домах Верх-Исетского района, центра и Сортировки. Водоснабжение обещали восстановить к вечеру 14 августа.
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