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На железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный обнаружили утечку бензина из цистерны грузового поезда

15 август 2017 (11:45)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. На железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) обнаружили утечку бензина из цистерны грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Специалисты СвЖД произвели отцепление вагона и его транспортировку на тупиковый путь для проведения ремонтных работ. Для обеспечения пожарной безопасности при ликвидации последствий утечки топлива организовано дежурство сотрудников МЧС. Угрозы для населения и окружающей среды нет», — говорится в сообщении.

На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло.

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