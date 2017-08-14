Новости дня
Первый вице-президент ЮУТПП посетил технопарк «Кванториум»
14 август 2017 (17:05)
УрБК, Челябинск, 14.08.2017. Первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Игорь Аристов посетил первый в России детский технопарк — «Кванториум», расположенный в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.
«В планах палаты — содействовать появлению в Челябинской области аналогичного технопарка, что соответствует поручению президента РФ Владимира Путина № 1432 по привлечению работодателей к систематической работе с обучающимися общеобразовательных организаций по их профессиональной ориентации», — говорится в сообщении.
Как отметил Игорь Аристов, в Челябинской области уже есть успешный опыт взаимодействия работодателей и школьников. Тесное сотрудничество выстроено между Российским федеральным ядерным центром и школой № 135 Снежинска. Представители предприятия принимают активное участие в научно-исследовательской деятельности школьников, мотивируя их на новые достижения.
«В настоящее время в общеобразовательных организациях очень много внимания уделяется популяризации рабочих профессий, но нельзя забывать о тех, кто мечтает связать свое будущее с наукой. Мы направили письмо на имя первого вице-губернатора Челябинской области Евгения Редина с предложением использовать имеющийся уникальный опыт взаимодействия Российского федерального ядерного центра и школы 135 города Снежинска, который можно взять за основу создания челябинского «Кванториума», — заявил Игорь Аристов.
«В планах палаты — содействовать появлению в Челябинской области аналогичного технопарка, что соответствует поручению президента РФ Владимира Путина № 1432 по привлечению работодателей к систематической работе с обучающимися общеобразовательных организаций по их профессиональной ориентации», — говорится в сообщении.
Как отметил Игорь Аристов, в Челябинской области уже есть успешный опыт взаимодействия работодателей и школьников. Тесное сотрудничество выстроено между Российским федеральным ядерным центром и школой № 135 Снежинска. Представители предприятия принимают активное участие в научно-исследовательской деятельности школьников, мотивируя их на новые достижения.
«В настоящее время в общеобразовательных организациях очень много внимания уделяется популяризации рабочих профессий, но нельзя забывать о тех, кто мечтает связать свое будущее с наукой. Мы направили письмо на имя первого вице-губернатора Челябинской области Евгения Редина с предложением использовать имеющийся уникальный опыт взаимодействия Российского федерального ядерного центра и школы 135 города Снежинска, который можно взять за основу создания челябинского «Кванториума», — заявил Игорь Аристов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Агентство стратегических инициатив направило благодарность в адрес ЮУТПП
- ЮУТПП расширяет сотрудничество с органами МВД
- ЮУТПП готовится к проведению второго Узбекско-Российского бизнес-форума
- ЮУТПП принимает участие в организации Узбекско-Российского делового форума
- ЮУТПП проведет в Челябинске семинар для предпринимателей по вопросам банкротства
Loading...