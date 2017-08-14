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Первый вице-президент ЮУТПП посетил технопарк «Кванториум»

УрБК, Челябинск, 14.08.2017. Первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Игорь Аристов посетил первый в России детский технопарк — «Кванториум», расположенный в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



«В планах палаты — содействовать появлению в Челябинской области аналогичного технопарка, что соответствует поручению президента РФ Владимира Путина № 1432 по привлечению работодателей к систематической работе с обучающимися общеобразовательных организаций по их профессиональной ориентации», — говорится в сообщении.



Как отметил Игорь Аристов, в Челябинской области уже есть успешный опыт взаимодействия работодателей и школьников. Тесное сотрудничество выстроено между Российским федеральным ядерным центром и школой № 135 Снежинска. Представители предприятия принимают активное участие в научно-исследовательской деятельности школьников, мотивируя их на новые достижения.



«В настоящее время в общеобразовательных организациях очень много внимания уделяется популяризации рабочих профессий, но нельзя забывать о тех, кто мечтает связать свое будущее с наукой. Мы направили письмо на имя первого вице-губернатора Челябинской области Евгения Редина с предложением использовать имеющийся уникальный опыт взаимодействия Российского федерального ядерного центра и школы 135 города Снежинска, который можно взять за основу создания челябинского «Кванториума», — заявил Игорь Аристов.

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