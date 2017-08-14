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Объем просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области за год вырос в 23,2 раза
14 август 2017 (12:45)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. К 1 августа 2017 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате организаций, которые отчитываются перед Свердловскстатом, составила 1 млн 945 тыс. руб.
Как сообщает Свердловскстат, за месяц показатель вырос на 894 тыс. руб. или в 1,9 раз. По сравнению с августом 2016 года сумма задолженности выросла в 23,2 раза.
Всего перед органом статистики отчитались о задолженности по зарплате две организации — в сфере ЖКХ и строительства. Вместе они задолжали 152 работникам.
Как сообщает Свердловскстат, за месяц показатель вырос на 894 тыс. руб. или в 1,9 раз. По сравнению с августом 2016 года сумма задолженности выросла в 23,2 раза.
Всего перед органом статистики отчитались о задолженности по зарплате две организации — в сфере ЖКХ и строительства. Вместе они задолжали 152 работникам.
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