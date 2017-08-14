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На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию стан для перемотки проволоки

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в промышленную эксплуатацию новый стан для перемотки проволоки. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



«Итальянское оборудование перематывает большие катушки проволоки весом от 1 до 2,5 т в компактные — до 100-150-килограммов, что более удобно для потребителей. Такие катушки легче транспортировать и разгружать, а для их размотки не требуется дополнительное оборудование», — говорится в сообщении.



Запуск нового стана — важный этап масштабного проекта комбината по развитию сталепрокатных мощностей. Так, в 2013 году здесь были введены в работу три современных намоточных аппарата и новая упаковочная машина, в 2015 году запущены в эксплуатацию современные волочильные станы, позволившие увеличить производство проволоки среднего диаметра на 22 тыс. т в год.



Внедрение современного оборудования позволяет усилить позиции ЕВРАЗ ЗСМК на российском рынке метизной продукции. Сегодня комбинат выпускает более 200 видов проволоки с разными физико-механическими свойствами общим объемом до 210 тыс. т в год. Предприятие поставляет проволоку как по России, так и в страны СНГ. Также сталепрокатное производство ЕВРАЗ ЗСМК выпускает холоднодеформированную арматуру класса В500С, строительные гвозди и сетку-рабицу.

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