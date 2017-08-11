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Роспотребнадзор признал Анталью самой опасной для туристов

11 август 2017 (17:16)

УрБК, Москва, 11.08.2017. Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в Анталье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Турции растет число отдыхающих, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки человек вынуждены досрочно прервать отпуск. Роспотребнадзор в связи с этим открыл «горячую линию».

Минздрав Турции опроверг сообщения прессы об эпидемии и назвал их спекулятивными.

«Роспотребнадзор принял решение о небезопасных для здоровья российских туристов условиях в регионе залива Анталья в Турции. Документ направлен в Ростуризм», — сказал источник в ведомстве.

Он отметил, что решение уже согласовано с Министерством иностранных дел.

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