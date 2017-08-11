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На аукцион выставили право требования дебиторской задолженности «УралФрансАвто» на сумму 19,8 млн рублей
11 август 2017 (12:17)
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. На торги выставили право требования дебиторской задолженности автодилера «УралФрансАвто». Соответствующая информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
На аукционе продадут четыре лота на общую сумму 19,8 млн руб. Итоги торгов подведут 18 сентября 2017 года.
Отметим, что в марте 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «УралФрансАвто», являвшееся дилером Peugeot и Citroen в Екатеринбурге, несостоятельным (банкротом).
На аукционе продадут четыре лота на общую сумму 19,8 млн руб. Итоги торгов подведут 18 сентября 2017 года.
Отметим, что в марте 2016 года арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «УралФрансАвто», являвшееся дилером Peugeot и Citroen в Екатеринбурге, несостоятельным (банкротом).
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