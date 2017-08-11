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«Стройкомплекс» принимает активное участие в техперевооружении ММК

УрБК, Магнитогорск, 11.08.2017. Сотрудники ООО «Строительный комплекс» (входит в Группу ММК) готовятся отметить свой профессиональный праздник. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Созданное более полутора десятков лет назад по инициативе руководства комбината, сегодня ООО «Стройкомплекс» является одним из крупных строительных предприятий Магнитогорска. Под его маркой работают завод железобетонных изделий, стекольный завод, завод керамических материалов «Керамик», строительно-монтажное управление № 2.



Основными направлениями деятельности предприятия являются организация строительства (генподряд) и производства строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства ПАО «ММК», жилищно-инвестиционного фонда «Ключ», объектах Челябинской области, производство строительных материалов и изделий.



Специалисты предприятия принимают участие в техническом перевооружении производственных объектов комбината. В частности, ООО «Строительный комплекс» было одним из генеральных подрядчиков на строительстве толстолистового стана 5000, на возведении уникального комплекса холодной прокатки — стан 2000.



«Не менее значимая работа — генподряд по реализации программы технического перевооружения производственных мощностей (фондов) ОАО «ММК-МЕТИЗ»: в сталепроволочном цехе установлен комплекс колпаковых печей, а также комплекс по производству высокопрочной холоднодеформированной арматуры. Кроме того, в кислородно-конвертерном цехе комбината построены мастерская для заливки днищ стальковшей, автоматизированный контейнерный комплекс экспресс-анализа проб чугуна и стали, смонтирован электрофильтр с системой удаления золы на котле ТП-10 теплоэлектроцентрали. Здесь же, в рамках программы технического перевооружения, силами специалистов «Стройкомплекса» установлен новый турбогенератор № 1. Выполнены работы на печах № 7 и № 9 доменного цеха, в обществах Группы ММК — «Огнеупор», «МРК», построены производственно-административное здание ФЛЦ ЗАО «Механоремонт», литейный участок ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков», — говорится в сообщении.



Горно-обогатительное производство комбината — еще одна площадка, на которой в качестве генерального подрядчика трудятся специалисты «Строительного комплекса». В прошлом году проведена модернизация вакуумно-фильтрационной установки рудообогатительной фабрики, в дробильно-обжиговом цехе сдана в эксплуатацию установка по производству флюидизированной извести. В планах нынешнего года — завершение строительства стационарного вагоноопрокидывателя в цехе подготовки аглошихты. Продолжается строительство отделения приема и подготовки сырья новой аглофабрики.

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