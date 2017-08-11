Новости дня
ЦБ: По итогам июня капитал российских банков уменьшился на 0,4%
11 август 2017 (09:40)
УрБК, Москва, 11.08.2017. Капитал российских банков в июне 2017 года уменьшился на 0,4%. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на «Обзор банковского сектора Российской Федерации», подготовленный Центробанком.
При этом в годовом выражении (июнь к июню) его прирост составил 7,4% против 9,6% за аналогичный период 2016 года. Достаточность собственных средств (капитала) (H1.0) банков РФ на 1 июля составила 12,9%.
Объем вкладов россиян за отчетный период увеличился с 24,277 трлн до 24,897 трлн руб. (на 1 июля).
По данным на 1 июля, банки выдали физическим лицам 11,185 трлн руб. (из них на просроченную задолженность приходятся 873,2 млрд), нефинансовым организациям — 30,017 трлн руб. кредитов (из них на просроченную задолженность приходится 1,965 трлн).
При этом в годовом выражении (июнь к июню) его прирост составил 7,4% против 9,6% за аналогичный период 2016 года. Достаточность собственных средств (капитала) (H1.0) банков РФ на 1 июля составила 12,9%.
Объем вкладов россиян за отчетный период увеличился с 24,277 трлн до 24,897 трлн руб. (на 1 июля).
По данным на 1 июля, банки выдали физическим лицам 11,185 трлн руб. (из них на просроченную задолженность приходятся 873,2 млрд), нефинансовым организациям — 30,017 трлн руб. кредитов (из них на просроченную задолженность приходится 1,965 трлн).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2016 году в России количество банков снизилось еще на 110 организаций
- По итогам I полугодия в России просроченная задолженность по кредитам выросла почти на 10%
- Активы топ-30 банков РФ достигли 31 трлн. рублей
- Прибыль 30 крупнейших банков России на 1 июля 2011 года составила 1,38 трлн. рублей
- С начала 2010 года объем вкладов населения в банках РФ вырос на 21,3%
Loading...