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Прокуратура взяла под контроль ситуацию со строительством ЖК «Кольцовский» в Екатеринбурге
11 август 2017 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2017. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию, связанную с очередным сроком сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Кольцовский», расположенного по ул. Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки планируется дать оценку полноте принимаемых правительством региона мер, направленных на скорейший поиск инвестора-застройщика для достройки «проблемного» объекта.
Стоит напомнить, что строительство данного объекта сопровождается систематическими срывами этапов его возведения, в связи с чем в июле 2017 года прокурором области направлена информация в адрес губернатора региона с предложением взять ситуацию на личный контроль.
Кроме того, в отношении руководства первоначальной компании-застройщика АН «Базис» ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки планируется дать оценку полноте принимаемых правительством региона мер, направленных на скорейший поиск инвестора-застройщика для достройки «проблемного» объекта.
Стоит напомнить, что строительство данного объекта сопровождается систематическими срывами этапов его возведения, в связи с чем в июле 2017 года прокурором области направлена информация в адрес губернатора региона с предложением взять ситуацию на личный контроль.
Кроме того, в отношении руководства первоначальной компании-застройщика АН «Базис» ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело.
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