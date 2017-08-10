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Роспотребнадзор оштрафовал организаторов питания в свердловских школах на 7,4 млн рублей
10 август 2017 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2017. Сотрудники Роспотребнадзора в 2016-2017 учебном году оштрафовали школы Свердловской области и организаторов питания учащихся на 7 млн 385 тыс. 752 руб. за нарушения требований санитарного законодательства, в том числе за несоответствие проб сырья и готовой пищи гигиеническим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Всего за прошедший учебный год инспекторы проверили организацию и качество питания в 775 школах и 63 организатора питания. По результатам лабораторных исследований 12% проб не отвечали гигиеническим требованиям по полноте вложения и калорийности, 2,8% — по микробиологическим показателям.
За выявленные нарушения инспекторы выписали 951 штраф. В суды передали 12 протоколов о невыполнении в установленный срок предписания надзорного органа. Также сотрудники Роспотребнадзора отстранили от работы 53 сотрудников, не прошедших своевременно медицинский осмотр и обследование.
Ведомство выдало 31 предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, 17 — о приостановке реализации продукции, 18 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий, 28 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Напомним, в сентябре 2016 года надзорный орган в связи с многочисленными нарушениями санитарного законодательства приостановил работу ЕМУП «Комбинат школьного питания» на пищеблоке средней школы № 87 Екатеринбурга на 25 суток.
Всего за прошедший учебный год инспекторы проверили организацию и качество питания в 775 школах и 63 организатора питания. По результатам лабораторных исследований 12% проб не отвечали гигиеническим требованиям по полноте вложения и калорийности, 2,8% — по микробиологическим показателям.
За выявленные нарушения инспекторы выписали 951 штраф. В суды передали 12 протоколов о невыполнении в установленный срок предписания надзорного органа. Также сотрудники Роспотребнадзора отстранили от работы 53 сотрудников, не прошедших своевременно медицинский осмотр и обследование.
Ведомство выдало 31 предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, 17 — о приостановке реализации продукции, 18 предложений работодателям о применении дисциплинарных взысканий, 28 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Напомним, в сентябре 2016 года надзорный орган в связи с многочисленными нарушениями санитарного законодательства приостановил работу ЕМУП «Комбинат школьного питания» на пищеблоке средней школы № 87 Екатеринбурга на 25 суток.
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