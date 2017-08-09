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В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей перекроют движение по улице Кирова
9 август 2017 (10:22)
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) ограничит движение транспорта по ул. Кирова и Долорес Ибаррури в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
Ограничение коснется трамваев, идущих по маршрутам № 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21, 23, на участке ул. Долорес Ибаррури от остановки «Кирова» до «Слесарей» в обоих направлениях с 00.00 12 августа до 06.00 14 августа.
Также ТТУ закроет движение автотранспорта по ул. Кирова от Долорес Ибаррури до Заводской с 00.00 12 августа до 06.00 17 августа. Специалисты направят машины по улицам Токарей, Ключевской, Мельникова и Заводской.
Все эти ограничения будут связаны с капремонтом трамвайных путей на перекрестке Кирова и Долорес Ибаррури.
Ограничение коснется трамваев, идущих по маршрутам № 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 21, 23, на участке ул. Долорес Ибаррури от остановки «Кирова» до «Слесарей» в обоих направлениях с 00.00 12 августа до 06.00 14 августа.
Также ТТУ закроет движение автотранспорта по ул. Кирова от Долорес Ибаррури до Заводской с 00.00 12 августа до 06.00 17 августа. Специалисты направят машины по улицам Токарей, Ключевской, Мельникова и Заводской.
Все эти ограничения будут связаны с капремонтом трамвайных путей на перекрестке Кирова и Долорес Ибаррури.
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