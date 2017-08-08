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Выпускники образовательной программы ЧТПЗ приняли военную присягу

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. 28 выпускников корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» приняли военную присягу. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Торжественная церемония состоялась в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области.



«Группа ЧТПЗ взаимодействует с воинской частью в поселке Горный Щит на протяжении пяти лет. За эти годы около 200 выпускников проекта «Будущее Белой металлургии» и Первоуральского металлургического колледжа достойно прошли службу и вернулись домой. Сегодня большинство из них успешно трудятся в цехах Первоуральского новотрубного завода. По окончании службы всех выпускников образовательной программы мы ждем на предприятии, где они смогут реализовать себя, став частью коллектива белых металлургов», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



В 2012 году Группа ЧТПЗ году подписала соглашение с командованием ВВС и ПВО Центрального военного округа Министерства обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем. Согласно документу, выпускники ПМК и образовательной программы «Будущее Белой металлургии» проходят службу в воинской части в поселке Горный Щит.



Помимо получения военных специальностей и навыков обращения с боевым оружием, ребята во время службы развиваются профессионально. Преподаватели Первоуральского металлургического колледжа и наставники образовательной программы «Будущее Белой металлургии» не только навещают солдат в Горном Щите, но и организуют для них занятия на территории части по профильным дисциплинам.



Группа ЧТПЗ оказывает помощь воинской части в развитии комфортной среды и качественной инфраструктуры. С участием компании построен и оборудован современный спортивный комплекс, отремонтирован лазарет и учебный корпус, обновлено асфальтовое покрытие на прилегающей к части территории.

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