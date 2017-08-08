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Ромир: В июле жители УрФО увеличили свои расходы на 2,5%

УрБК, Москва, 08.08.2017. По итогам июля 2017 года повседневные расходы жителей Уральского федерального округа выросли на 2,5%. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



Всего по России общие повседневные расходы россиян в июле выросли на 0,6% относительно июня. Годовой рост общих повседневных расходов составил в июле 8,1%, что более чем вдвое превосходит размер накопленной за период официальной инфляции в 3,9%.



Июльский рост расходов на фоне снижения среднего чека говорит о том, что россияне продолжили активно посещать магазины в поисках лучших ценовых предложений. Частота походов в магазины и общие расходы выросли.



В июле рост расходов показали жители практически всех регионов страны, за исключением Приволжского округа, где потребители сократили свои ежедневные траты на 3,6%.



В обеих столицах за месяц повседневные расходы сократились — на 4,1% в Москве и на 3% в Питере. В остальных миллионниках в июле относительно июня произошло сокращение общих расходов на 1,5%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители мегаполисов все же нарастили объемы своих расходов на 4%, что немного превосходит размер накопленной инфляции.



В полумиллионниках за месяц потребители еще больше, чем в мегаполисах, сократили свои расходы — на 2,7%.



Июльский рост расходов стал возможен благодаря повышенным тратам в среднедоходной группе. Так, по сравнению с июнем потребители из этой группы увеличили свои расходы на 1,9%. Относительно же июля прошлого года рост их расходов оказался рекордным и составил 12,1%.



Высокодоходники при этом за месяц свои расходы сократили на 1,9%, хотя в разрезе года и увеличили на 4,2%. Россияне с низкими доходами показали нулевую динамику в изменении объемов расходов и в разрезе месяца, и в разрезе года.

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