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Правительство РФ подготовило законопроект о защите прав добросовестных покупателей жилья

УрБК, Москва, 08.08.2017. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который направлен на защиту прав добросовестных приобретателей приватизированных ранее жилых помещений. Об этом говорится на сайте кабинета министров.



«Законопроектом предлагается установить запрет на истребование по иску государственных органов или органов местного самоуправления приватизированного ранее жилого помещения от гражданина — добросовестного приобретателя. Это позволит избежать ситуаций, при которых добросовестный приобретатель лишается приватизированного ранее жилого помещения», — говорится в сообщении.



Автором законопроекта является Минэкономразвития РФ.

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