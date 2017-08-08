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Банк России подал в арбитражный суд заявление о банкротстве банка «Югра»

УрБК, Москва, 08.08.2017. Банк России подал в арбитражный суд Москвы заявление о признании банка «Югра» банкротом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.



ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у «Югры». Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение «Югрой» введенных ограничений.



Бывший президент банка Алексей Нефедов заявил, что причины отзыва лицензии банка «Югра», указанные Центробанком, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент будут отстаивать свои права в суде. Первое рассмотрение дела в арбитражном суде назначено уже на 15 августа.



Банк «Югра» еще до отзыва лицензии подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ. Суд зарегистрировал заявление 25 июля. Какие именно решения и действия (бездействие) Центробанка оспаривает заявитель, в материалах суда не уточнялось.



Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА «Рейтинг», на 1 июня банк занимал 29-е место в РФ с активами в размере 322,9 млрд руб.

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