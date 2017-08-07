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В Екатеринбурге предложили построить 24-этажную гостиницу за Домом контор
7 август 2017 (14:41)
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. В четверг, 10 августа, градсовет Екатеринбурга рассмотрит проект строительства 24-этажного гостинично-административного комплекса за Домом контор на перекрестке улиц Малышева — 8 Марта.
Авторы проекта — архитектурное бюро «Гордеев-Демидов» — предлагают построить новое здание практически вплотную к 12-этажному комплексу апартаментов «Радиус», который планируется сдать в III квартале 2017 года. Отметим, что «Радиус» построен вплотную к еще одному офисному зданию высотой 11 этажей.
По проекту строительство развернется на площади 0,18 га, здание в высоту составит 80,4 м., а по площади — 18,76 тыс. кв. м.
Гостиничная часть, рассчитанная на 227 номеров, займет 12 этажей, остальное пойдет под офисы. Площадь офисов под аренду составляет 8,65 тыс. кв. м. При этом парковка здания рассчитана на 85 мест. Подъезд и основной вход в здание будут располагаться со стороны улицы Малышева.
«Основная идея концепции — создание максимума комфортных площадей на отведенной территории, используемой в соответствии с градостроительным зонированием», — указано в пояснительной записке проекта.
Отметим, что пока градсовет лишь обсудит схему размещения здания и его высотность.
Авторы проекта — архитектурное бюро «Гордеев-Демидов» — предлагают построить новое здание практически вплотную к 12-этажному комплексу апартаментов «Радиус», который планируется сдать в III квартале 2017 года. Отметим, что «Радиус» построен вплотную к еще одному офисному зданию высотой 11 этажей.
По проекту строительство развернется на площади 0,18 га, здание в высоту составит 80,4 м., а по площади — 18,76 тыс. кв. м.
Гостиничная часть, рассчитанная на 227 номеров, займет 12 этажей, остальное пойдет под офисы. Площадь офисов под аренду составляет 8,65 тыс. кв. м. При этом парковка здания рассчитана на 85 мест. Подъезд и основной вход в здание будут располагаться со стороны улицы Малышева.
«Основная идея концепции — создание максимума комфортных площадей на отведенной территории, используемой в соответствии с градостроительным зонированием», — указано в пояснительной записке проекта.
Отметим, что пока градсовет лишь обсудит схему размещения здания и его высотность.
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