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Россия не планирует возобновлять импорт турецких томатов

УрБК, Москва, 07.08.2017. Россия пока не планирует возобновлять импорт турецких томатов. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24».



«Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и в целом овощами — это и огурцы, и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства. И бизнес откликнулся, он пошел на это: это и кредитные ресурсы, и риски. Конечно, это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям разворачивать назад. Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать», — цитирует «Прайм» слова А. Ткачева.



Отметим, что запрет на поставки турецких томатов в Россию был введен в январе 2016 года на фоне осложнения политических отношений между двумя странами.

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