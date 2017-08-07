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За три года зерновой кофе в Екатеринбурге подорожал на 120,5%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. За три года зерновой и натуральный кофе в Екатеринбурге подорожал на 120,5%, до 1 766,84 руб. за кг в июле 2017 года против 801,29 руб. в июле 2014-го. Такие данные опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).



Кроме того, за последние три года значительно подорожали в уральской столице варенья и джемы (на 97,84%, до 330,55 руб. за кг), кетчуп (на 93%, до 149,53 руб. за кг), оливковое масло (на 97,2%, до 1 тыс. 190,85 руб. за л), замороженные овощи (на 107,2%, до 229,6 руб. за кг) и чеснок (на 106%, до 205 руб. за кг).



Незначительный рост стоимости показали картофель (4,6%, до 38,1 руб. за кг), пчелиный мед (6,8%, до 466,97 руб. за кг), пшено (2,1%, до 43,7 руб. за кг) и свинина (5,6%, до 271,93 руб. за кг).

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