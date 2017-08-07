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В Нижнем Тагиле проводится проверка по факту обрушения перекрытий в жилом доме

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту обрушения потолочных перекрытий в подъезде жилого дома на пр. Ленинградский, 71. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По предварительным данным, ЧП произошло днем 6 августа. В результате обрушения пострадавших нет. Дом 1958 года постройки, двухэтажный, 8-квартирный.



«Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий будет установлена организация, которая обслуживает многоквартирный дом. Кроме того, будет дана правовая оценка по факту ненадлежащей эксплуатации со стороны уполномоченных организаций и установлено, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения», — говорится в сообщении.

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