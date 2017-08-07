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Житель Екатеринбурга отсудил у УК «Маяковский парк» более 1 млн рублей за прорыв стояка

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Житель Екатеринбурга отсудил у ООО «Управляющая компания «Маяковский парк» свыше 1 млн руб. за прорыв стояка горячего водоснабжения в квартире. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Коммунальная авария произошла в июне 2016 года. Как заключили в управляющей компании, причиной прорыва стала сгнившая резьба на ответвлении от стояка ГВС и срыв отключающего устройства. Бивший горячий гейзер испортил все – ламинат, натяжной потолок, межкомнатные двери, теплый пол и мебель», - говорится в сообщении.



Кроме того, из-за сырости в квартире распространилась черная плесень. Мужчине вместе с семьей пришлось переехать на дачу в 32 км от города. В результате к сумме материального ущерба еще и прибавились затраты на ежедневные поездки в город.



Сначала мужчина попытался взыскать нанесенный ущерб с УК в частном порядке. После отказа он обратился с иском в Октябрьский районный суд. Управляющая компания настаивала на том, что прорыв произошел по вине истца: тот переоборудовал полотенцесушитель и поменял трубы с металлических на полиэтиленовые без соблюдения соответствующих правил.



«Однако, в ходе судебного разбирательства было установлено, что, так как стояк ГВС относится к общедомовому имуществу, и протечка произошла до первого запорного устройства, именно управляющая компания должна была своевременно установить критическое состояние отвода стояка, который и стал причиной возникновения ущерба. Помимо этого, ответчик не предоставил суду заключение экспертов, подтвердившее бы причинно-следственную связь между переоборудованным полотенцесушителем и аварией», - отмечают в пресс-службе облсуда.



В итоге суд удовлетворил исковые требования пострадавшего и взыскал с ООО «Управляющая компания «Маяковский парк» в счет возмещения ущерба истцу 640,2 тыс. руб., штраф – 325,1 тыс. руб., компенсацию морального вреда – 10 тыс. руб., судебные расходы – 26 тыс. руб. Ответчик с таким решением суда не согласился и подал апелляцию в Свердловский областной суд. В начале августа вторая инстанция рассмотрела жалобу ответчика, и пришла к выводу, что первоначальное решение законно и обосновано.

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