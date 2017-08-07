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ЕВРАЗ запустил на трех угольных предприятиях новые очистные сооружения

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. В Год экологии в России Распадская угольная компания (РУК) ЕВРАЗа начала эксплуатацию комплекса современных водоочистных сооружений на шахте «Распадская-Коксовая». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



«Экологическая безопасность — приоритет компании, — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов. — Мы несем ответственность за природу и стремимся минимизировать воздействие, которое оказываем в процессе угледобычи: строим современные очистные сооружения, занимаемся раздельной переработкой отходов, проводим рекультивацию земель. Мы продолжим инвестировать в крупные экологические проекты».



В основе технологии очистки воды на шахте «Распадская-Коксовая» лежит инновационный высокопроизводительный метод напорной флотации, который хорошо зарекомендовал себя на других предприятиях Распадской угольной компании. Сначала промышленные стоки поступают в отстойники, где происходит первичное осветление воды. Далее их обрабатывают реагентами и при помощи напорных флотаторов удаляют нефтепродукты, железо и другие вещества. После очистки на флотаторах вода попадает в фильтры доочистки. На заключительном этапе она обеззараживается ультрафиолетом и затем повторно подается на технологические нужды предприятия. Производительность комплекса составляет до 480 м3 воды в час. Качество очищенной воды соответствует нормативам рыбохозяйственного назначения. Аналогичная технология с 2015 года применяется на шахтах «Усковская» и «Ерунаковская-VIII».



Современные очистные сооружения также введены в эксплуатацию на шахте «МУК-96», которая находится на стадии консервации, на шахте «Абашевская» проведена модернизация существующего комплекса. Запуск высокопроизводительного оборудования — насосов, фильтров, станций обеззараживания и других объектов — обеспечит непрерывную и качественную очистку промышленных стоков в течение всего периода консервации шахт.



Затраты компании на очистные комплексы трех шахт превысили 300 млн руб.



С 2012 года ЕВРАЗ реализует в Сибири долгосрочную водоохранную программу угольных активов. Программа предусматривает строительство и реконструкцию очистных сооружений шахтных, карьерных, хозбытовых, производственных стоков на всех предприятиях. В 2017 году компания планирует начать реконструкцию очистных сооружений на крупнейшей угольной шахте России — «Распадской», а также продолжить проектирование очистных сооружений на разрезе «Распадский», шахтах «Алардинская», «Осинниковская».



Общие инвестиции в реализацию водоохраной программы РУК с 2012 года составят порядка 1,5 млрд руб.

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