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Свердловчанин отсудил у «Энергосбыт Плюс» почти 20 тыс. рублей за скачок напряжения в сети

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Житель Первоуральска отсудил у компании «Энергосбыт Плюс» 19,5 тыс. руб. за скачок напряжения в сети. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.



«В Консультационный пункт Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» обратился собственник жилого дома в Первоуральске, у которого в результате резкого и значительного повышения электрического напряжения пришли в нерабочее состояние бытовая техника (стиральная машина) и осветительные приборы. В результате неблагоприятных погодных условий произошел обрыв нулевого провода и схлест проводов на вводе в дом на соседней улице, что привело к многочисленным авариям в сетях электроснабжении в данном районе города. Прибывшая на место вызова аварийная бригада ОВД обнаружила сгоревший предохранитель на трансформаторной подстанции, от которой был запитан дом пострадавшего», — говорится в сообщении.



Решением мирового судьи судебного участка № 2 Первоуральского района Свердловской области был определен надлежащий ответчик — гарантирующий поставщик электрической энергии ОАО «Энергосбыт Плюс», с которого в пользу потребителя взыскана стоимость ремонта бытовой техники и компенсация морального вреда (всего 19,5 тыс. руб.).

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