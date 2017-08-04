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Официальный курс долл. США снизился на 42 коп., евро — на 26 коп.

4 август 2017 (15:18)

УрБК, Москва, 04.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился на 42,22 коп., до 60,32 руб. Курс евро — на 26,48 коп., до 71,68 руб.

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