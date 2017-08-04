Новости дня
Официальный курс долл. США снизился на 42 коп., евро — на 26 коп.
4 август 2017 (15:18)
УрБК, Москва, 04.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился на 42,22 коп., до 60,32 руб. Курс евро — на 26,48 коп., до 71,68 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США снизился на 30 коп., евро — на 45 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 9,24 коп., евро — на 1,23 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 1 коп., евро снизился на 36 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 30 коп., евро — на 34 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 63 коп., евро снизился на 24 коп.
Loading...