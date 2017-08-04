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Из-за схода электровоза под Нижним Тагилом возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. В Свердловской области расследуется уголовное дело по факту схода электровоза и четырех железнодорожных вагонов под Нижним Тагилом в конце июня 2017 года.



Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».



Сход порожних вагонов произошел рано утром 20 июня 2017 года на железнодорожной станции Смычка Нижнетагильской дистанции Свердловской железной дороги. В результате повреждения получил состав, рельсовые крепления и около 51 метра железнодорожного полотна. Общая сумма ущерба составила не менее 4 млн руб.



«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств транспортного происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в ведомстве.

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