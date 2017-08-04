Новости дня
Из-за схода электровоза под Нижним Тагилом возбуждено уголовное дело
4 август 2017 (12:09)
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. В Свердловской области расследуется уголовное дело по факту схода электровоза и четырех железнодорожных вагонов под Нижним Тагилом в конце июня 2017 года.
Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Сход порожних вагонов произошел рано утром 20 июня 2017 года на железнодорожной станции Смычка Нижнетагильской дистанции Свердловской железной дороги. В результате повреждения получил состав, рельсовые крепления и около 51 метра железнодорожного полотна. Общая сумма ущерба составила не менее 4 млн руб.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств транспортного происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в ведомстве.
Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Сход порожних вагонов произошел рано утром 20 июня 2017 года на железнодорожной станции Смычка Нижнетагильской дистанции Свердловской железной дороги. В результате повреждения получил состав, рельсовые крепления и около 51 метра железнодорожного полотна. Общая сумма ущерба составила не менее 4 млн руб.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств транспортного происшествия. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в ведомстве.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов 6 вагонов грузового поезда в Свердловской области
- Возбуждено уголовное дело по факту столкновения пассажирского поезда с электровозом в Свердловской области
- По факту схода вагонов на Свердловской железной дороге возбуждено два уголовных дела
- По факту утечки брома в Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело
- По факту схода вагонов на станции Смычка СвЖД возбуждено уголовное дело
Loading...