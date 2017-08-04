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В России дефицит врачей первичного звена превышает 22 тысячи специалистов

УрБК, Москва, 04.08.2017. В России совокупный дефицит участковых терапевтов, врачей общей практики и педиатров, то есть работников первичного звена составляет 22,2 тыс. специалистов.



Как сообщает фонд «Здоровье», это вдвое превосходит данные, озвученные министром здравоохранения Вероникой Скворцовой на встрече с президентом России Владимиром Путиным 1 августа. По ее словам, в стране нехватка участковых терапевтов и педиатров составляет 10,7 тыс. врачей.



Как отмечают в фонде «Здоровье», кадровая ситуация в сфере ухудшается ежегодно. С 2015 по 2016 год общее число участковых терапевтов, врачей общей практики и педиатров сократилось на 888 человек. Также в стране зафиксирован недостаток врачей-специалистов.



«Мы проанализировали данные Росстата на конец 2016 года и обнаружили, что, к примеру, из 5,7 тыс. штатных должностей врачей-онкологов в первичном звене было занято только 4,8 тыс., на которых работали 3,4 тыс. врачей-онкологов, совмещая в среднем по 1,4 ставки. Аналогичная картина сложилась с хирургами (на 9,2 из 10,5 тыс. штатных ставок работают 7 тыс. врачей), офтальмологами (на 11,5 из 13,2 тыс. штатных ставок работают 9,6 тыс. врачей) и так далее», — заявил директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.



При этом особенно ощущается нехватка врачей в сельских территориях. Так, показатель обеспеченности врачами на селе почти в три раза ниже, чем в среднем по стране (13,4 против 37,2 на 10 тыс. населения). А смертность на 14,5% выше, чем в городе.

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