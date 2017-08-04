Новости дня

Более 20% руководителей малых и средних предприятий РФ показали низкий уровень финансовой грамотности

УрБК, Москва, 04.08.2017. Каждый пятый (21%) руководитель малого или среднего предприятия (МСП), опрошенный аналитическим центром НАФИ, показал низкий уровень финансовой грамотности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор делового климата НАФИ.



«В числе финансово-безграмотных преобладают женщины-предпринимательницы, руководящие микропредприятиями. Лидеры по финансовой грамотности — мужчины-руководители обрабатывающих производств»,— говорится исследовании.



Финансовую грамотность предпринимателей оценивали по умению использовать финансовые инструменты, рациональному отношению к финансам как средству развития бизнеса, а также знанию и пониманию основных отраслевых понятий и финансовых продуктов для бизнеса.



Сводный индекс финграмотности российских предпринимателей составил 62 пункта из 100 возможных. Низкую финансовую грамотность (ниже 50 пунктов) в основном продемонстрировали руководители и собственники микропредприятий с годовым оборотом до 10 млн руб. (81%).



Как сообщает НАФИ, среди предпринимателей с самым низким уровнем финансовой грамотности выше доля женщин (37% в сравнении с 31% в среднем по выборке). «Из-за отсутствия необходимых знаний и сопутствующей ему неуверенности женщины не стремятся привлекать внешнее финансирование для развития своего бизнеса (62% против 55% мужчин), организуют нетехнологичный учет финансовых потоков предприятия (23% ведут учет доходов и расходов в тетради, среди мужчин этот показатель составляет 17%)»,— говорится в обзоре НАФИ.



Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен по инициативе Банка России Аналитическим центром НАФИ совместно с Торгово-промышленной палатой, Опорой России и Российским микрофинансовым центром в марте 2017 года. Опрошено 2 тыс. 033 руководящих сотрудников предприятий микро, малого и среднего бизнеса в 8 федеральных округах России. Критерии разбивки предприятий по размеру. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.



Ранее Россия заняла девятое место в составленном ОЭСР рейтинге финансовой грамотности населения стран G20. В исследовании оценивались финансовые знания, установки и поведение респондентов. В России исследование по инициативе Минфина проводило НАФИ. Каждая страна могла получить максимум 21 балл, оценка РФ — 12,2 балла при средних для G20 12,7 балла.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: