Новости дня

Официальный курс долл. США вырос на 16 коп., евро — на 26 коп.

3 август 2017 (15:28)

УрБК, Москва, 03.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 августа. Курс долл. США вырос на 16,84 коп., до 60,75 руб. Курс евро — на 26,61 коп., до 71,95 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...