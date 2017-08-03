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Официальный курс долл. США вырос на 16 коп., евро — на 26 коп.
3 август 2017 (15:28)
УрБК, Москва, 03.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 августа. Курс долл. США вырос на 16,84 коп., до 60,75 руб. Курс евро — на 26,61 коп., до 71,95 руб.
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