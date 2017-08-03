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Свердловские полицейские задержали группу подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. Сотрудниками свердловской полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве и мошенничестве в сфере страхования автотранспорта.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, предполагаемый лидер группы — гражданин ближнего зарубежья, 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году.



«Оперативники установили механизм действия участников группы, а также распределение ролей среди них. Так, одни приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах Российской Федерации для имитации в последующем ДТП, страховали транспортные средства, подбирали лиц для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид автомобилей, имитируя последствия аварий. Третьи осуществляли юридическое сопровождение фиктивных ДТП и получение страховых премий», — говорится в сообщении.



Полицейские считают, что задержанные могут быть причастны как минимум к совершению 20 фактов мошенничества в сфере автострахования, ущерб от которых составил около 10 млн руб., а также вымогательству с угрозой применения оружия.



Сейчас в отношении семи задержанных возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство» и части 2 статьи 159.5 «Мошенничество в сфере страхования».

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