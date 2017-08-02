На Урале выявили дефицит рабочей силы

Минэкономразвития и Банк России провели комплексный анализ ситуации на отечественном рынке труда. В ходе исследования сделан вывод, что у российской экономики появилась новая глобальная проблема, мешающая ее успешному росту: дефицит рабочей силы в отдельных сегментах. Это серьезно тормозит развитие большинства российских регионов, в том числе Свердловской области.По данным департамента по труду и занятости Среднего Урала, в I полугодии 2017 года в регионе зафиксирован неудовлетворенный спрос на рабочую силу (значительное превышение количества вакансий над числом безработных граждан той же профессии) по 105 профессиям. Среди них можно выделить операторов станков с ЧПУ, инженеров-технологов, диспетчеров, специалистов, агентов по снабжению, фрезеровщиков, токарей, контролеров, судебных приставов-исполнителей, врачей различных специальностей, программистов, аппаратчиков, инженеров по качеству, операторов связи, арматурщиков, продавцов и многих других.В некоторых случаях дефицит кадров связан с низкой заработной платой и непрестижностью данных профессий. Однако главной причиной эксперты называют глобальные «перекосы» на рынке труда.В правительстве РФ нехватку рабочих рук объясняют демографическими трендами, в соответствии с которыми граждан трудоспособного возраста становится все меньше. В недавнем макропрогнозе Минэкономразвития говорилось, что численность экономически активного населения России с 2016 по 2020 год сократится на 1 млн человек (до 71,7 млн), а граждан трудоспособного населения — на 3 млн человек (до 80,6 млн).Независимые финансовые эксперты подтверждают опасения чиновников. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев заявил УрБК, что существует сразу несколько причин возникновения острого дефицита кадров.«Спрос на выпускников экономических и юридических вузов на определенном этапе многократно превышал потребность в людях с техническим, математическим, медицинским, педагогическим и прочими традиционными видами образования (в том числе выпускников средних специальных заведений). Немаловажными стали факторы престижности и уровня зарплат в новых для страны специальностях. В результате по мере насыщения рынка труда дефицитными на первом этапе финансистами и юристами образовался переизбыток кадров данного профиля. Сюда же следует отнести и влияние «демографической ямы» проблемных девяностых, когда заметно снизилась рождаемость. Внесли свою лепту и кризисные явления последних лет в экономике, добавив проблем именно в кадровой структуре рынка труда», — заявил Алексей Коренев.По его словам, единственной специальностью, где уровень спроса поддерживается на постоянном и достаточно высоком уровне, остаются программисты и специалисты IT-сферы. Это является следствием непрерывного и довольно бурного развития информационных технологий за прошедшие три десятилетия.«Отдельно стоит отметить утечку наиболее квалифицированных специалистов за рубеж, где для них предлагаются заведомо лучшие условия, чем на родине. Сейчас рынок труда пытается адаптироваться к изменившимся реалиям. Спрос на технические специальности начал расти, вузы отмечают повышенный интерес к инженерным специальностям, многие из потерявших работу активно переучиваются на новые для них виды деятельности. Но этот процесс небыстрый. К тому же существенные трудности конкретно для России создает повышенный фактор оседлости населения. Если в высокоразвитых странах переезд в другой город или даже регион из-за приглашения на новую работу является делом обычным, то в нашей стране подавляющая часть населения к подобным миграциям не готова и пытается искать работу исключительно в регионе проживания», — считает Алексей Коренев.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов заявил, что еще одним фактором, влияющим на неравномерность структуры рынка труда, является дефицит высококвалифицированных рабочих кадров.«Долгое время у нас все рвались трудиться экономистами и юристами. Быть рабочим никто не хотел. Поэтому сейчас появился настоящий «кадровый голод». На производстве ощущается острая нехватка инженеров и рабочих. Рано или поздно все это может повлиять на экономическую ситуацию в стране. Мы должны замещать людей которые заканчивают работать. Для этого нужны квалифицированные кадры, которых сейчас просто нет. Откуда их выписывать? Из Европы, из Китая? Тогда на каком языке вы будете с ними разговаривать? Сейчас это становится настоящей проблемой», — сообщил Григорий Вахитов.Эксперты указывают на неспособность отечественной системы образования и подготовки кадров удовлетворить запросы реальной экономики. Компенсировать наметившееся сокращение работников мог бы рост производительности труда, но для него нужно увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест. В условиях кризиса и санкций этот процесс идет крайне медленно.