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По итогам I полугодия судебные приставы РФ взыскали более 300 млрд руб. долгов

2 август 2017 (15:48)

УрБК, Москва, 02.08.2017. За первые шесть месяцев текущего года судебные приставы взыскали 307,7 млрд руб. различных долгов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

«В I полугодии судебными приставами-исполнителями взыскано 307,7 млрд руб., в том числе 99 млрд — в пользу консолидированного бюджета», — заявил он.

На 32% выросла и превысила 1,2 млрд руб. задолженность, погашенная через подключенные к банку данных исполнительных производств платежные системы, добавил глава ФССП.

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