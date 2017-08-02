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По итогам I полугодия судебные приставы РФ взыскали более 300 млрд руб. долгов
2 август 2017 (15:48)
УрБК, Москва, 02.08.2017. За первые шесть месяцев текущего года судебные приставы взыскали 307,7 млрд руб. различных долгов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.
«В I полугодии судебными приставами-исполнителями взыскано 307,7 млрд руб., в том числе 99 млрд — в пользу консолидированного бюджета», — заявил он.
На 32% выросла и превысила 1,2 млрд руб. задолженность, погашенная через подключенные к банку данных исполнительных производств платежные системы, добавил глава ФССП.
«В I полугодии судебными приставами-исполнителями взыскано 307,7 млрд руб., в том числе 99 млрд — в пользу консолидированного бюджета», — заявил он.
На 32% выросла и превысила 1,2 млрд руб. задолженность, погашенная через подключенные к банку данных исполнительных производств платежные системы, добавил глава ФССП.
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