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По итогам I полугодия судебные приставы РФ взыскали более 300 млрд руб. долгов

УрБК, Москва, 02.08.2017. За первые шесть месяцев текущего года судебные приставы взыскали 307,7 млрд руб. различных долгов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.



«В I полугодии судебными приставами-исполнителями взыскано 307,7 млрд руб., в том числе 99 млрд — в пользу консолидированного бюджета», — заявил он.



На 32% выросла и превысила 1,2 млрд руб. задолженность, погашенная через подключенные к банку данных исполнительных производств платежные системы, добавил глава ФССП.

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