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Суд вынес приговор двум жителям Артемовского за разбойные нападения на предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двоих участников организованной группы, совершавших нападения на предпринимателей в Артемовском. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



По данным суда, в 2005-2006 годах мужчины приобрели два переделанных пневматических газобаллонных пистолета и припасы к ним для нападений на предпринимателей. Мужчины дважды поджидали коммерсантов возле подъездов, а потом открывали по ним стрельбу. В одном случае им удалось ранить предпринимателя, однако обе жертвы в итоге скрылись от нападавших.



Тогда мужчины с еще одним местным жителем напали на склад в Артемовском, который охранял их наркозависимый знакомый. Злоумышленники проникли на склад, предложив охраннику угостить его дозой. После инъекции наркозависимый потерял сознание. Тогда сообщники похитили из кассы организации 215 тыс. руб. и, испугавшись разоблачения, убили потерпевшего.



Один из сообщников умер в 2007 году, в отношении двух оставшихся были возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия и боеприпасов».



Суд приговорил мужчин к 13 и 15 годам лишения свободы в колонии строго режима. Также суд взыскал с обвиняемых в пользу потерпевших 2 млн руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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