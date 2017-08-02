Новости дня
Официальный курс долл. США вырос на 74 коп., евро — на 96 коп.
2 август 2017 (14:49)
УрБК, Москва, 02.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа. Курс долл. США вырос на 73,65 коп., до 60,58 руб. Курс евро — на 95,53 коп., до 71,69 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США вырос на 51 коп., евро — на 78 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 14,82 коп., евро — на 35 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 1,42 руб., евро — на 45 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 22 коп., евро — на 41 коп.
- Официальный курс долл. США вырос на 12 коп., евро — на 17 коп.
Loading...