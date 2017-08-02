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Официальный курс долл. США вырос на 74 коп., евро — на 96 коп.

2 август 2017 (14:49)

УрБК, Москва, 02.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 августа. Курс долл. США вырос на 73,65 коп., до 60,58 руб. Курс евро — на 95,53 коп., до 71,69 руб.

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