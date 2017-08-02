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СКР: Из-за халатности чиновников Верхней Пышмы местный бюджет потерял 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2017. В Верхней Пышме возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц, ответственных за реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



По данным следствия, местные чиновники подписали акт приемки и разрешение на ввод в эксплуатацию новостроек в поселке Кедровое городского округа Верхняя Пышма, построенных по программе расселения граждан из аварийного жилья. Вместе с тем, указанные дома не отвечают установленным требованиям.



На устранение допущений из муниципального бюджета пришлось дополнительно потратить не менее 1,5 млн руб. Прокуратура усмотрела в ситуации халатное отношение ряда должностных лиц, которые должны были контролировать процесс строительства вышеуказанных домов, и направила материалы проверки в следственные органы.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». В ходе расследования сотрудники СКР планируют допросить представителей администрации городского округа, МБУ «Управление капитального строительства и стратегического развития городского округа Верхняя Пышма», коммерческой организации-застройщика и жителей указанных домов.



«Решается вопрос с назначением соответствующих судебных экспертиз. Устанавливаются лица, непосредственно причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в ведомстве.

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