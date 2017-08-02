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Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» завершили 2016 год с убытками
2 август 2017 (09:02)
УрБК, Москва, 02.08.2017. Национальные рейтинговые агентства, входящие в реестр Банка России, в прошлом году зафиксировали убытки: Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) показало отрицательный результат в размере 40 млн руб., «Эксперт РА» — 106,2 млн руб. Об этом сообщает «Финмаркет».
Рейтинговое агентство АКРА было создано в конце 2015 года, и это его первая финансовая отчетность. Выручка АКРА от продаж в 2016 году составила 15,2 млн руб. Гендиректор агентства Екатерина Трофимова ранее говорила, что как минимум 3 года АКРА будет убыточным. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% у каждого. Уставный капитал агентства составляет более 3 млрд руб.
«Эксперт РА» в прошлом году увеличил чистый убыток до 106,2 млн руб. с порядка 9 млн руб. по итогам 2015 года. Его выручка от продаж составила около 170 млн руб. (рост на 9% в годовом выражении).
ЦБ РФ и правительство в середине июля перестали принимать международные рейтинги в большинстве регулятивных документов, рейтинги по национальной шкале теперь присваивают только два аккредитованных Банком России агентства.
Закон о деятельности рейтинговых агентств, принятый в июле 2015 года, устанавливал переходный период, в течение которого участники рейтинговой индустрии должны были аккредитоваться в Банке России. Для российских юрлиц срок истек 13 января 2017 года, для международных агентств — 13 июля 2017 года. В результате в реестр ЦБ вошли только два из российских агентств — АКРА и «Эксперт РА».
Рейтинговое агентство АКРА было создано в конце 2015 года, и это его первая финансовая отчетность. Выручка АКРА от продаж в 2016 году составила 15,2 млн руб. Гендиректор агентства Екатерина Трофимова ранее говорила, что как минимум 3 года АКРА будет убыточным. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% у каждого. Уставный капитал агентства составляет более 3 млрд руб.
«Эксперт РА» в прошлом году увеличил чистый убыток до 106,2 млн руб. с порядка 9 млн руб. по итогам 2015 года. Его выручка от продаж составила около 170 млн руб. (рост на 9% в годовом выражении).
ЦБ РФ и правительство в середине июля перестали принимать международные рейтинги в большинстве регулятивных документов, рейтинги по национальной шкале теперь присваивают только два аккредитованных Банком России агентства.
Закон о деятельности рейтинговых агентств, принятый в июле 2015 года, устанавливал переходный период, в течение которого участники рейтинговой индустрии должны были аккредитоваться в Банке России. Для российских юрлиц срок истек 13 января 2017 года, для международных агентств — 13 июля 2017 года. В результате в реестр ЦБ вошли только два из российских агентств — АКРА и «Эксперт РА».
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