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С начала года в Свердловской области изъяли из оборота 65,9 млн литров нелегального алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. С 1 января 2017 года на территории Свердловской области изъяли из оборота и в дальнейшем уничтожили 65 млн 857 тыс. 482 л нелегального алкоголя. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин.



При этом в целом за 2016 год показатель составил 527 млн 532 тыс. 959 л.



На территории УрФО с начала 2017 года изъяли из оборота 358 млн 857 тыс. 482 л нелегального спиртного. В 2016 году — 1 млрд 762 млн 936 тыс. 861 л.



«Вся продукция, которая изымается из оборота, направляется на хранение с последующим уничтожением», — рассказал Юрий Чащин.

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