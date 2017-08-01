Чистка еще не закончена

Три с половиной года назад Центральный банк России начал реализацию глобального плана по оздоровлению банковского сектора страны. Основной целью этой программы, по заявлению регулятора, стала зачистка рынка от недобросовестных игроков. Именно тогда и началась череда отзывов и аннулирования лицензий у кредитных организаций, которая, возможно, продолжится до 2019 года.Реализация проекта по оздоровлению банковского сектора, который разработали специалисты Центробанка, началась еще в 2013 году, когда на пост главы регулятора была назначена Эльвира Набиуллина. Программа предусматривает жесткие меры воздействия на недобросовестных игроков, чья деятельность вызывает сомнения и не соответствует установленным регулятором нормам. Уже начиная с 2013 года количество отзывов и аннулирований лицензий на осуществление банковской деятельности начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Для сравнения, до начала зачистки в среднем за год Центробанк отзывал лицензии у 20-25 кредитных организаций (в 2011-2012 годах), тогда как в 2013 году этот показатель увеличился сразу до 44.С каждым годом регулятор продолжал набирать обороты, выводя с рынка компании, которые подозревались в незаконной деятельности, а также нарушали нормативные акты Банка России, «антиотмывочного законодательства» и проведение высокорискованной кредитной политики.Только за 2014 год количество организаций, лишенных лицензий, выросло до 86 компаний. Главными причинами отзывов были: нарушение банковского законодательства и неисполнение требований кредиторов. С начала действия программы зачистки география отзывов значительно расширилась: к Центральному, Северо-Кавказскому, Уральскому и Дальневосточному округам добавились Приволжский, Северо-Западный и Сибирский. Также Центробанк начал убирать с рынка и представителей иностранных кредитных организаций (казахстанский «АФ-банк» и черногорский «Атлас-банк»).В результате этого резко вырос и объем выплат АСВ по страховым случаям: в 2012 году — 14,3 млрд руб., в 2013 — 103,9 млрд, в 2014 — 145,5 млрд.В 2015 году зачистка продолжилась, и уже по результатам года страховой случай наступил в отношении 93 кредитных организаций со средним размером активов 12 млрд руб. Причем нужно отметить, что главным отличием новой системы работы ЦБ с проблемными банками является то, что «под прицел» попали не только мелкие региональные организации, но и банки из первой сотни по объему активов.Так, в 2015 году лицензия была отозвана у крупного Пробизнесбанка, который занимал 51 место в топ-100, позже лицензии лишился банк «Российский кредит» — 45 место.2016 год на сегодняшний день является рекордным по количеству кредитных организаций, лишенных лицензии на осуществлении банковской деятельности. Всего за прошлый год с рынка ушло порядка 103 компаний, в числе которых Росинтербанк — 68 место в топ-100, Финпромбанк — 94 место, Интеркоммерц — 68 место, БФГ-Кредит — 99 место.Стоит отметить, что за трехлетний указанный период банковский рынок Свердловской области лишился нескольких крупных игроков, таких как банк «Драгоценности Урала», ВЕФК — Урал, банк «Монетный дом», Уралфинпромбанк, «Свердловский губернский банк», УИК-банк, Инбанк, Сберинвестбанк, Банк24.ру и Уралприватбанк.Однако самым громким случаем 2016 года стал отзыв лицензии у Внешпромбанка, который занимал 40 место в топ-100 банков по уровню активов. На сегодняшний день именно эта организация является рекордсменом по размеру «дыры» в капитале — 210 млрд руб.На втором месте по размеру «дыры» стоит Мособлбанк (лишился лицензии в 2014 году) — 172 млрд руб., на третьем — Национальный банк «Траст» (в 2014 году) — 129 млрд., далее идет Российский кредит (2015 год) — 111 млрд руб., Росинтербанк (2016 год) — 91 млрд., Интеркоммерц (2016 год) — 79 млрд., БФГ-Кредит (2016 год) — 48 млрд.Всего, по данным регулятора, совокупный объем выявленных Банком России за последние три года «дыр» в капиталах банков составил 1,5 трлн руб. Как поясняют эксперты, наличие «дыры» в капитале означает долгосрочную неплатежеспособность банка — его неспособность полностью расплатиться со всеми кредиторами даже в том случае, когда он распродаст все свои активы.По окончании 2016 года никто из экспертов не сомневался, что в 2017 году зачистка банковского сектора продолжится, хоть и уже в меньших масштабах.По оценкам аналитиков РИА «Рейтинг», суммарный объем активов банков, лишившихся лицензий в 2016 году, по состоянию на 1 января 2016 года составил 1,24 трлн руб. против 1,15 трлн в 2015 году.«Несмотря на успокаивающие заявления монетарных властей в конце 2016 и начале 2017 годов об окончании активной фазы оздоровления банковского сектора, ожидается, что масштабы отзыва в абсолютном количестве хоть и сократятся в 2017 году, но все-таки останутся на высоком уровне по сравнению с 2010-2012 годами. Скорее всего, в 2017 году лицензии потеряют как минимум 50 банков», — говорится в исследовании «Ситуация в банковском секторе в декабре и прогноз на 2017 год».Однако прогнозы аналитиков могут осуществиться раньше, ведь уже по итогам I полугодия количество кредитных организаций, лишившихся лицензии, достигло 35. Среди них также присутствуют банки из топ-100: Роэнергобанк — 92 место, Татфондбанк — 42 место, а также скандальный банк «Югра» — 29 место по объему активов.Стоит отметить, что ситуация с банком «Югра» стала одной из резонансных за последние три года. На момент ввода временной администрации в банк объем привлеченных средств в компании насчитывал 185 млрд руб., что является самым крупным страховым случаем в истории банковской системы России. Эксперты тогда высказывали мнение о том, что именно этот показатель станет решающим, когда придет время выбирать между санацией и отзывом лицензии. Многие были уверены, что регулятор все же решит выбрать путь оздоровления банка, однако этого не произошло.В том, что зачистка банковского сектора продолжится еще несколько лет, эксперты не сомневаются. Представители регулятора в марте этого года, говоря о временных сроках, объявили дату окончания программы оздоровления: 2019 год.По словам заместителя председателя Банка России Василия Поздышева, количественного ориентира — сколько банков должно в итоге остаться — у регулятора нет, но при нынешних темпах «расчистки» их останется около 400. Сейчас их около 570, а было порядка 900.Прогнозы по поводу того, сколько в итоге останется в стране кредитных организаций по окончании программы оздоровления рынка, разные, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что лишение недобросовестных банков лицензии — это лишь первый шаг. Вполне вероятно, что после этого начнется волна слияний оставшихся организаций, в результате чего число кредитных организаций может сократиться до 300 предприятий.