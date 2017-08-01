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Чистка еще не закончена
1 август 2017 (13:30)
Три с половиной года назад Центральный банк России начал реализацию глобального плана по оздоровлению банковского сектора страны. Основной целью этой программы, по заявлению регулятора, стала зачистка рынка от недобросовестных игроков. Именно тогда и началась череда отзывов и аннулирования лицензий у кредитных организаций, которая, возможно, продолжится до 2019 года.
Реализация проекта по оздоровлению банковского сектора, который разработали специалисты Центробанка, началась еще в 2013 году, когда на пост главы регулятора была назначена Эльвира Набиуллина. Программа предусматривает жесткие меры воздействия на недобросовестных игроков, чья деятельность вызывает сомнения и не соответствует установленным регулятором нормам. Уже начиная с 2013 года количество отзывов и аннулирований лицензий на осуществление банковской деятельности начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Для сравнения, до начала зачистки в среднем за год Центробанк отзывал лицензии у 20-25 кредитных организаций (в 2011-2012 годах), тогда как в 2013 году этот показатель увеличился сразу до 44.
С каждым годом регулятор продолжал набирать обороты, выводя с рынка компании, которые подозревались в незаконной деятельности, а также нарушали нормативные акты Банка России, «антиотмывочного законодательства» и проведение высокорискованной кредитной политики.
Минус 280 банков
Только за 2014 год количество организаций, лишенных лицензий, выросло до 86 компаний. Главными причинами отзывов были: нарушение банковского законодательства и неисполнение требований кредиторов. С начала действия программы зачистки география отзывов значительно расширилась: к Центральному, Северо-Кавказскому, Уральскому и Дальневосточному округам добавились Приволжский, Северо-Западный и Сибирский. Также Центробанк начал убирать с рынка и представителей иностранных кредитных организаций (казахстанский «АФ-банк» и черногорский «Атлас-банк»).
В результате этого резко вырос и объем выплат АСВ по страховым случаям: в 2012 году — 14,3 млрд руб., в 2013 — 103,9 млрд, в 2014 — 145,5 млрд.
В 2015 году зачистка продолжилась, и уже по результатам года страховой случай наступил в отношении 93 кредитных организаций со средним размером активов 12 млрд руб. Причем нужно отметить, что главным отличием новой системы работы ЦБ с проблемными банками является то, что «под прицел» попали не только мелкие региональные организации, но и банки из первой сотни по объему активов.
Так, в 2015 году лицензия была отозвана у крупного Пробизнесбанка, который занимал 51 место в топ-100, позже лицензии лишился банк «Российский кредит» — 45 место.
2016 год на сегодняшний день является рекордным по количеству кредитных организаций, лишенных лицензии на осуществлении банковской деятельности. Всего за прошлый год с рынка ушло порядка 103 компаний, в числе которых Росинтербанк — 68 место в топ-100, Финпромбанк — 94 место, Интеркоммерц — 68 место, БФГ-Кредит — 99 место.
Стоит отметить, что за трехлетний указанный период банковский рынок Свердловской области лишился нескольких крупных игроков, таких как банк «Драгоценности Урала», ВЕФК — Урал, банк «Монетный дом», Уралфинпромбанк, «Свердловский губернский банк», УИК-банк, Инбанк, Сберинвестбанк, Банк24.ру и Уралприватбанк.
«Дырявый капитал»
Однако самым громким случаем 2016 года стал отзыв лицензии у Внешпромбанка, который занимал 40 место в топ-100 банков по уровню активов. На сегодняшний день именно эта организация является рекордсменом по размеру «дыры» в капитале — 210 млрд руб.
На втором месте по размеру «дыры» стоит Мособлбанк (лишился лицензии в 2014 году) — 172 млрд руб., на третьем — Национальный банк «Траст» (в 2014 году) — 129 млрд., далее идет Российский кредит (2015 год) — 111 млрд руб., Росинтербанк (2016 год) — 91 млрд., Интеркоммерц (2016 год) — 79 млрд., БФГ-Кредит (2016 год) — 48 млрд.
Всего, по данным регулятора, совокупный объем выявленных Банком России за последние три года «дыр» в капиталах банков составил 1,5 трлн руб. Как поясняют эксперты, наличие «дыры» в капитале означает долгосрочную неплатежеспособность банка — его неспособность полностью расплатиться со всеми кредиторами даже в том случае, когда он распродаст все свои активы.
Зачистка продолжилась
По окончании 2016 года никто из экспертов не сомневался, что в 2017 году зачистка банковского сектора продолжится, хоть и уже в меньших масштабах.
По оценкам аналитиков РИА «Рейтинг», суммарный объем активов банков, лишившихся лицензий в 2016 году, по состоянию на 1 января 2016 года составил 1,24 трлн руб. против 1,15 трлн в 2015 году.
«Несмотря на успокаивающие заявления монетарных властей в конце 2016 и начале 2017 годов об окончании активной фазы оздоровления банковского сектора, ожидается, что масштабы отзыва в абсолютном количестве хоть и сократятся в 2017 году, но все-таки останутся на высоком уровне по сравнению с 2010-2012 годами. Скорее всего, в 2017 году лицензии потеряют как минимум 50 банков», — говорится в исследовании «Ситуация в банковском секторе в декабре и прогноз на 2017 год».
Однако прогнозы аналитиков могут осуществиться раньше, ведь уже по итогам I полугодия количество кредитных организаций, лишившихся лицензии, достигло 35. Среди них также присутствуют банки из топ-100: Роэнергобанк — 92 место, Татфондбанк — 42 место, а также скандальный банк «Югра» — 29 место по объему активов.
Стоит отметить, что ситуация с банком «Югра» стала одной из резонансных за последние три года. На момент ввода временной администрации в банк объем привлеченных средств в компании насчитывал 185 млрд руб., что является самым крупным страховым случаем в истории банковской системы России. Эксперты тогда высказывали мнение о том, что именно этот показатель станет решающим, когда придет время выбирать между санацией и отзывом лицензии. Многие были уверены, что регулятор все же решит выбрать путь оздоровления банка, однако этого не произошло.
В том, что зачистка банковского сектора продолжится еще несколько лет, эксперты не сомневаются. Представители регулятора в марте этого года, говоря о временных сроках, объявили дату окончания программы оздоровления: 2019 год.
По словам заместителя председателя Банка России Василия Поздышева, количественного ориентира — сколько банков должно в итоге остаться — у регулятора нет, но при нынешних темпах «расчистки» их останется около 400. Сейчас их около 570, а было порядка 900.
Прогнозы по поводу того, сколько в итоге останется в стране кредитных организаций по окончании программы оздоровления рынка, разные, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что лишение недобросовестных банков лицензии — это лишь первый шаг. Вполне вероятно, что после этого начнется волна слияний оставшихся организаций, в результате чего число кредитных организаций может сократиться до 300 предприятий.
Реализация проекта по оздоровлению банковского сектора, который разработали специалисты Центробанка, началась еще в 2013 году, когда на пост главы регулятора была назначена Эльвира Набиуллина. Программа предусматривает жесткие меры воздействия на недобросовестных игроков, чья деятельность вызывает сомнения и не соответствует установленным регулятором нормам. Уже начиная с 2013 года количество отзывов и аннулирований лицензий на осуществление банковской деятельности начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Для сравнения, до начала зачистки в среднем за год Центробанк отзывал лицензии у 20-25 кредитных организаций (в 2011-2012 годах), тогда как в 2013 году этот показатель увеличился сразу до 44.
С каждым годом регулятор продолжал набирать обороты, выводя с рынка компании, которые подозревались в незаконной деятельности, а также нарушали нормативные акты Банка России, «антиотмывочного законодательства» и проведение высокорискованной кредитной политики.
Минус 280 банков
Только за 2014 год количество организаций, лишенных лицензий, выросло до 86 компаний. Главными причинами отзывов были: нарушение банковского законодательства и неисполнение требований кредиторов. С начала действия программы зачистки география отзывов значительно расширилась: к Центральному, Северо-Кавказскому, Уральскому и Дальневосточному округам добавились Приволжский, Северо-Западный и Сибирский. Также Центробанк начал убирать с рынка и представителей иностранных кредитных организаций (казахстанский «АФ-банк» и черногорский «Атлас-банк»).
В результате этого резко вырос и объем выплат АСВ по страховым случаям: в 2012 году — 14,3 млрд руб., в 2013 — 103,9 млрд, в 2014 — 145,5 млрд.
В 2015 году зачистка продолжилась, и уже по результатам года страховой случай наступил в отношении 93 кредитных организаций со средним размером активов 12 млрд руб. Причем нужно отметить, что главным отличием новой системы работы ЦБ с проблемными банками является то, что «под прицел» попали не только мелкие региональные организации, но и банки из первой сотни по объему активов.
Так, в 2015 году лицензия была отозвана у крупного Пробизнесбанка, который занимал 51 место в топ-100, позже лицензии лишился банк «Российский кредит» — 45 место.
2016 год на сегодняшний день является рекордным по количеству кредитных организаций, лишенных лицензии на осуществлении банковской деятельности. Всего за прошлый год с рынка ушло порядка 103 компаний, в числе которых Росинтербанк — 68 место в топ-100, Финпромбанк — 94 место, Интеркоммерц — 68 место, БФГ-Кредит — 99 место.
Стоит отметить, что за трехлетний указанный период банковский рынок Свердловской области лишился нескольких крупных игроков, таких как банк «Драгоценности Урала», ВЕФК — Урал, банк «Монетный дом», Уралфинпромбанк, «Свердловский губернский банк», УИК-банк, Инбанк, Сберинвестбанк, Банк24.ру и Уралприватбанк.
«Дырявый капитал»
Однако самым громким случаем 2016 года стал отзыв лицензии у Внешпромбанка, который занимал 40 место в топ-100 банков по уровню активов. На сегодняшний день именно эта организация является рекордсменом по размеру «дыры» в капитале — 210 млрд руб.
На втором месте по размеру «дыры» стоит Мособлбанк (лишился лицензии в 2014 году) — 172 млрд руб., на третьем — Национальный банк «Траст» (в 2014 году) — 129 млрд., далее идет Российский кредит (2015 год) — 111 млрд руб., Росинтербанк (2016 год) — 91 млрд., Интеркоммерц (2016 год) — 79 млрд., БФГ-Кредит (2016 год) — 48 млрд.
Всего, по данным регулятора, совокупный объем выявленных Банком России за последние три года «дыр» в капиталах банков составил 1,5 трлн руб. Как поясняют эксперты, наличие «дыры» в капитале означает долгосрочную неплатежеспособность банка — его неспособность полностью расплатиться со всеми кредиторами даже в том случае, когда он распродаст все свои активы.
Зачистка продолжилась
По окончании 2016 года никто из экспертов не сомневался, что в 2017 году зачистка банковского сектора продолжится, хоть и уже в меньших масштабах.
По оценкам аналитиков РИА «Рейтинг», суммарный объем активов банков, лишившихся лицензий в 2016 году, по состоянию на 1 января 2016 года составил 1,24 трлн руб. против 1,15 трлн в 2015 году.
«Несмотря на успокаивающие заявления монетарных властей в конце 2016 и начале 2017 годов об окончании активной фазы оздоровления банковского сектора, ожидается, что масштабы отзыва в абсолютном количестве хоть и сократятся в 2017 году, но все-таки останутся на высоком уровне по сравнению с 2010-2012 годами. Скорее всего, в 2017 году лицензии потеряют как минимум 50 банков», — говорится в исследовании «Ситуация в банковском секторе в декабре и прогноз на 2017 год».
Однако прогнозы аналитиков могут осуществиться раньше, ведь уже по итогам I полугодия количество кредитных организаций, лишившихся лицензии, достигло 35. Среди них также присутствуют банки из топ-100: Роэнергобанк — 92 место, Татфондбанк — 42 место, а также скандальный банк «Югра» — 29 место по объему активов.
Стоит отметить, что ситуация с банком «Югра» стала одной из резонансных за последние три года. На момент ввода временной администрации в банк объем привлеченных средств в компании насчитывал 185 млрд руб., что является самым крупным страховым случаем в истории банковской системы России. Эксперты тогда высказывали мнение о том, что именно этот показатель станет решающим, когда придет время выбирать между санацией и отзывом лицензии. Многие были уверены, что регулятор все же решит выбрать путь оздоровления банка, однако этого не произошло.
В том, что зачистка банковского сектора продолжится еще несколько лет, эксперты не сомневаются. Представители регулятора в марте этого года, говоря о временных сроках, объявили дату окончания программы оздоровления: 2019 год.
По словам заместителя председателя Банка России Василия Поздышева, количественного ориентира — сколько банков должно в итоге остаться — у регулятора нет, но при нынешних темпах «расчистки» их останется около 400. Сейчас их около 570, а было порядка 900.
Прогнозы по поводу того, сколько в итоге останется в стране кредитных организаций по окончании программы оздоровления рынка, разные, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что лишение недобросовестных банков лицензии — это лишь первый шаг. Вполне вероятно, что после этого начнется волна слияний оставшихся организаций, в результате чего число кредитных организаций может сократиться до 300 предприятий.
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