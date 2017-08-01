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Шарапова вернулась на корт после травмы

Россиянка Мария Шарапова обыграла американку Дженнифер Брэйди в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стэнфорде (штат Калифорния, США). Об этом сообщает сайт организации.



Встреча, состоявшаяся во вторник, 1 августа, завершилась победой спортсменки из России в трех сетах: 6:1, 4:6, 6:0. Соперницы провели на корте 2 часа 2 минуты. Шарапова сделала пять эйсов и допустила девять двойных ошибок.



Во втором круге соревнований Шарапова встретится с представительницей Украины Лесей Цуренко. Матч пройдет в среду, 2 августа.

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